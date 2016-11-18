调查：美国经济前景平稳 但特朗普当选总统后不确定性骤升

路透11月17日 - 自特朗普意外赢得美国总统大选以来，美国经济预估并未出现明显调整；不过对未来数年可能实施大幅减税和贸易保护措施的前景尚未得到厘清，大大增加了不确定性。

尽管如此，对100多位分析师进行的路透调查结果仍显示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)料将在下个月升息，与其他主要央行走出不同步调。

美元指数本周触及13年半高点，自特朗普11月8日胜选以来上涨近3%。美元升值可能令美国出口产品在海外市场的竞争力下降，从而伤害到出口商。

“财政刺激和减税政策可能提振国内经济增长，并引发明显的通胀压力，”ING Financial Markets的分析师称。他们对经济增长的预期在受访者中较为乐观。

“(但是)特朗普的保护主义倾向可能引发全球贸易战，这会对经济增长带来破坏性的后果，”他们补充道。

大约三分之二的受访者表示，特朗普担任总统将对美国明年的出口造成负面影响。10位分析师认为影响不会太大，仅有三人称会有提振作用。

这在很大程度上将取决于，特朗普会在何种程度上兑现关于贸易保护主义和限制移民的竞选承诺。

本月调查中，分析师预计美国在未来一年陷入经济衰退的可能性为20%，高于上个月时预期的15%。过去六个月的预估值均介于15%-20%区间。

**经济增长预测没有太大变化**

虽然52位分析师中，除了一人之外其他全都预测在接下来的财年政府支出会增长或大幅增加，但他们对明年的经济增长预测却没有太多变化。

上调或下调增长预估的分析师数量相等，各自占样本的约20%，从而使得整体结论基本上没有变化。

美国第四季经济环比年率可能为增长2.2%，低于第三季2.9%的增速。明年第一季经济增速料进一步放缓至2.0%。

然后到明年年底的每个季度，预计美国经济环比年率增速可能将维持在2.2%，仅较10月的预测高出0.1个百分点。

**美联储下月料升息**

路透调查的逾90%的受访者预测，美联储在12月13-14日的政策会议上会加息25个基点。金融市场走势表明，美联储加息的可能性为90%。

分析师还预计美联储在明年第二季和第四季可能以类似幅度加息两次，从而令联邦基金利率到2017年12月升至1.00-1.25%区间。这与上月调查的预测一致。

但这在很大程度上取决于新的财政前景。

“存在诸多与财政政策相关的不确定性，不管是税收还是贸易监管方面，”美银美林北美分析师Emanuella Enenajor称。

“但我们仍认为美联储会在12月加息，而且金融状况如何演变对此显然很关键，”Enenajor补充说。(完)