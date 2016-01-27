调查：美国初级交易商预计美联储2016年升息三次

路透1月27日 - 据路透调查，华尔街大型银行预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年年底前会加息三次。这与1月初的预测相同，当时全球市场动荡只是初步开始。

在周三的调查中，21家受访初级交易商中有15家预计年底前至少升息三次，仍有最早在3月升息的可能性。

美联储周三结束为期两天的政策会议后维持利率不变，并表示正“密切关注”全球经济与金融发展，但仍保持对美国经济相对乐观的看法。

美联储的声明导致美股大跌。观察人士称，鉴于股市、油价和新兴市场最近的动荡表现，会议声明不像预期那样温和。

市场指标暗示升息预期小幅降低，但这些市场之前已经预期年底前升息次数仅略多于一次，欧洲美元利率期货及美国联邦基金利率期货市场尤其是这样。

与之形成对比，美联储12月发出的政策指引暗示，决策委员会预期2016年将升息四次，或每季度升息一次。这样的升息步调比以往升息周期更加渐进，但外界认为对于市场来说仍然过快。

联储在周三发布的政策声明中表示，预期“经济未来的发展只能为逐步上调联邦基金利率提供理据”。

美联储去年12月实施了九年来的首次升息。在1月8日的路透调查中，受访分析师对年底时利率水平作出的预估中值为1-1.25%，暗示央行还会再升息三次。

有人预期，中国增长减速和美元坚挺将限制美联储行动。然而美联储在政策声明中对全球市场的影响只是一笔带过。

美国共有22家公债初级交易商，其中花旗集团没有回复这次路透调查问题。(完)