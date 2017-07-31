独家：多数美国民众希望国会放下医保改革法案--民调

路透纽约7月28日 - 根据周六公布的汤森路透/益普索独家民意调查，美国参议院周五没有通过奥巴马医保法案的改革后，多数美国民众已经准备好放下此事往前迈进。

调查结果显示，近三分之二的民众希望维持或修改平价医疗法案，而多数美国民众则希望国会将焦点放在其他优先事项上。

自奥巴马总统于2010年签署平价医疗法案以来，共和党就一直誓言将予以解除，而当共和党特朗普于1月就任总统之后，看来他们终于有机会做这件事。但是这个协助2,000万民众取得医疗保险的法案所受到的支持度与日俱增。

在共和党主导的改革行动于参议院溃败之后，7月28-29日调查超过1,130名美国民众的结果显示，64%的受访者称他们希望保有完整的奥巴马医保、或者是修改“有问题的部分”。这个比率高于1月调查时的54%。

调查发现该法案的支持度仍有政党之别，希望维持或修改奥巴马医保的民主党受访者比率达九成，共和党受访者的比例则仅仅三成。

在共和党受访者中，有四分之三希望该党领导层能够试图在某个时点撤销奥巴马医保，或通过替代方案，不过当中多数都列出其他比医保法案更为优先的问题。

当被问及国会接下来该做些什么的时候，多数美国民众将税制改革、外交关系、以及基础建设等问题放在更为优先的位置。仅有29%的受访者称他们希望国会共和党人士“继续研拟新的医保法案”。(完)