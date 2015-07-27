特朗普支持率在美国共和党总统参选人中居首--CNN民调

CNN周日公布的一项民意调查显示，地产大亨特朗普在2016年美国总统大选共和党候选人中支持率居首，尽管过去一个月他的“大嘴巴”引发诸多争议。特朗普在CNN节目中表示：“这是一股潮流，不单是我一个人。”他称对这样的民调结果并不感到意外，他说“人们厌倦了华盛顿这些什么也干不成的无能政客”。路透