美国总统候选人特朗普在共和党内支持率仍遥遥领先

路透/益普索最新调查显示，在共和党总统参选人首次电视辩论后，地产大亨特朗普在党内支持率并未削弱，在党内竞争者中仍遥遥领先。路透/益普索调查显示，特朗普在党内的支持率稳居24%，较周四Fox主持的电视辩论前持平。前佛罗里达州州长杰布·布什与特朗普的支持率最接近，为12%，其他共和党参选者支持率均不超过8%。路透