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路透中文国际短讯 | 2015年 8月 20日 星期四 16:03 BJT

美国总统候选人特朗普谈民调：不变的只有我

美国共和党总统候选人特朗普称，说到2016年总统大选前的民调，“唯一不变的只有特朗普”。民调显示，在17位共和党总统候选人中，地产大亨特朗普支持率稳居前列。在新罕布什尔州的一次新闻会上，记者问他将谁视作党内最有力的对手，他回答道：“你们知道的，情况不断变化。唯一不变的只有特朗普。”路透

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