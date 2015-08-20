美国总统候选人特朗普谈民调：不变的只有我

美国共和党总统候选人特朗普称，说到2016年总统大选前的民调，“唯一不变的只有特朗普”。民调显示，在17位共和党总统候选人中，地产大亨特朗普支持率稳居前列。在新罕布什尔州的一次新闻会上，记者问他将谁视作党内最有力的对手，他回答道：“你们知道的，情况不断变化。唯一不变的只有特朗普。”路透