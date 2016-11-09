至少两人在南加州一投票站附近的枪击事件中受伤--警方

路透洛杉矶11月8日 - 警方表示，一名携带步枪的男子周二在南加州Azusa的一个投票站附近开枪，打伤两到三人，并迫使当局关闭该投票站并封锁周边地区。

当地治安官Vincent Plair的发言人表示，暂时没有迹象表明，枪击事件与总统大选或该投票站有关。

执法人员抵达现场时遭到射击，据Azusa警方和洛杉矶县治安官办公室，据信嫌犯在逃并在附近藏匿。事发地点位于洛杉矶东北约25英里。(完)