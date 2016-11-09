至少两人在南加州一投票站附近的枪击事件中受伤--警方

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透洛杉矶11月8日 - 警方表示，一名携带步枪的男子周二在南加州Azusa的一个投票站附近开枪，打伤两到三人，并迫使当局关闭该投票站并封锁周边地区。
当地治安官Vincent Plair的发言人表示，暂时没有迹象表明，枪击事件与总统大选或该投票站有关。
执法人员抵达现场时遭到射击，据Azusa警方和洛杉矶县治安官办公室，据信嫌犯在逃并在附近藏匿。事发地点位于洛杉矶东北约25英里。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。