美国港口工人卸下韩进海运船只上货物 为韩进破产后首见

路透洛杉矶9月10日 - 码头工人周六开始卸下已宣告破产的韩进海运(Hanjin Shipping)(117930.KS)集装箱船上的家具、服饰及其它船货，数十艘开往美国西海岸船只的物流困境因而开始获得解决。

工会官员表示，集装箱船Hanjin Greece周六早上停泊在加州长滩港，工人开始卸下交运给美国零售商的集装箱。

但韩进的航运危机恐怕不是一时半刻就能解决。多位官员表示，韩进的各艘船只在靠港前，港口运营业者、船货所有人、码头工人、托运人等各方必须先与韩进达成财务协议。

根据追踪船只交通状况的Marine Exchange of Southern California资料，另外两艘韩进的船只在长滩港外下锚，但到周六中午为止还未接获靠港指示。工会官员表示，另有九艘船只还在太平洋上。

全球约有价值140亿美元船货卡在韩进海运船只上，因各大港口、拖船业者及货物处理业者拒绝为韩进提供相关服务。(完)