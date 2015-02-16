美国西岸主要港口劳资争端未解决 货物交付推迟情况恶化

路透旧金山2月15日 - 美国最繁忙的两个货运枢纽货物积压情况在周日更加严重。船运公司及码头工人的劳资争端导致美国西部海岸港口部分关闭。

货物交货延迟不但影响到美国经济，日本汽车制造商本田汽车(7267.T)也表示，由于来自亚洲的零件缺货，该公司部分北美工厂自周一起将放慢生产速度。

美国总统奥巴马周六已指派劳工部长Tom Perez至加州帮助促成解决方案。

长滩港发言人Lee Peterson表示，周日上午为止，有34艘货柜船、货轮以及其他货运船只在加州洛杉矶及长滩的港口等待靠岸，周六时为32艘。

受到交货推迟影响的范围相当大，从农产品到家庭用品、服饰等均受到影响，使得零售商施压总统奥巴马介入。

速霸陆(斯巴鲁，SUBARU)汽车制造商富士重工(7270.T)表示，将持续空运零件至美国工厂。(完)

(编译 李婷仪 审校 徐文焰)

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