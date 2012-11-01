美国电力市场监管机构欲对巴克莱课以4.7亿美元罚款

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透10月31日电---美国联邦能源监管委员会(FERC)寻求对巴克莱银行(BARC.L)课以4.7亿美元左右的罚款,以了结该行与其它四家交易商在2006年11月至2008年12月联手操纵加州能源市场的诉讼.
若这项罚款获得实施,其创纪录的金额将超过LIBOR操纵案.FERC表示,巴克莱被指控涉嫌操纵现货电力市场,以便从互换市场的相关仓位中谋利,该银行现有30天的申诉期.
巴克莱重申"强烈反对"这项裁定,并准备申诉,称这份命令"从本质上说是一份片面的文件,并未对事实作出平衡完整的叙述".
能源贸易监管问题专家Craig Pirrong表示,FERC的命令暗示该机构无法与巴克莱通过协商达成和解,该问题有可能提交至行政法院.(完)
--编译 郑茵;审校 戴素萍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。