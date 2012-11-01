美国电力市场监管机构欲对巴克莱课以4.7亿美元罚款

路透10月31日电---美国联邦能源监管委员会(FERC)寻求对巴克莱银行(BARC.L)课以4.7亿美元左右的罚款,以了结该行与其它四家交易商在2006年11月至2008年12月联手操纵加州能源市场的诉讼.

若这项罚款获得实施,其创纪录的金额将超过LIBOR操纵案.FERC表示,巴克莱被指控涉嫌操纵现货电力市场,以便从互换市场的相关仓位中谋利,该银行现有30天的申诉期.

巴克莱重申"强烈反对"这项裁定,并准备申诉,称这份命令"从本质上说是一份片面的文件,并未对事实作出平衡完整的叙述".

能源贸易监管问题专家Craig Pirrong表示,FERC的命令暗示该机构无法与巴克莱通过协商达成和解,该问题有可能提交至行政法院.(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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