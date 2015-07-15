综述：美国上月PPI和工业生产数据均优于预期 暗示今年升息可期

路透华盛顿7月15日 - 美国6月生产者物价指数(PPI)增幅大于预期，因汽油和一系列其它商品的价格上涨，暗示近期因油价下跌而带来的价格下降趋势正在消退。

周三公布的其它数据显示，上月工业生产反弹，7月纽约州工厂活动加快。目前迹象标明制造业企稳且通胀走坚，与此同时美国联邦储备委员会(美联储)主席叶伦表示，联储今年依然有望升息。

“今天的数据支持联储主席发出的讯息，即经济可以支撑一次升息，”Naroff Economic Advisors首席经济学家Joel Naroff说。

劳工部公布，上月最终需求PPI上升0.4%，为连续第二个月上升，且优于分析师预估的上升0.2%。5月为上升0.5%。

上月商品价格上涨0.7%，占到PPI涨幅的将近三分之二。

汽油价格上涨4.3%，此前在5月大涨了17%。波动较大的贸易服务PPI继5月上涨0.6%之后，在6月上升了0.2%。该项目主要反映零售及批发业者的利润率。

6月扣除食品、能源与贸易服务的最终需求PPI较前月上升0.3%，5月时为下滑0.1%。

叶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后准备逐步升息的观点。

“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”叶伦说。

**制造业趋于稳定**

在另一份报告中，美联储称6月工业产出增加0.3%，创七个月来最大增幅，此前两个月连续下滑。不过制造业生产持平，肇因于汽车生产减少3.7%。扣除汽车因素后，制造业产出增长0.3%。

数据公布和叶伦讲话后，美元指数上涨。美国现货公债价格上扬，因全球经济增长疑虑刺激避险性买盘。不过美股变动不大。

原油价格重挫和美元再度上涨已遏制了生产者通胀率，并抑制了整体国内物价压力。随着油价稳步上升，通胀率正趋于稳定，不过美元上涨则表明(通胀)任何的上升走势都将是逐步的。

周二公布的报告显示，6月进口物价整体疲弱，突显了美元兑主要货币升值的影响，美元汇率较2014年6月已累计上涨11.6%。

美元升值和油价下滑亦令打压了制造业，跨国企业的获利受到冲击，石油钻探活动减少。

来自美联储的另一份报告更是突显了这一点，美联储称，自5月中到6月全面制造业活动表现不均衡。

美联储在褐皮书中称，几家地区联储仍报告油气钻探活动和资本支出下降。

但有迹象显示，随着油价上涨，能源领域大幅削减支出的情况正在缓和。

工业产出报告显示，油气钻井活动上月仅下降3.7%，降幅低于5月的下降8.7%，而且远低于过去五个月平均每月跌幅13.7%。

“美国油气钻机数量或在当前水准附近企稳，表明第二季能源领域资本投资下降的拖累效应应在第三季减弱，”巴克莱分析师Jesse Hurwitz表示。

纽约联储报告显示，7月纽约州制造业指数从6月的负1.98升至正3.86，6月当月值是2013年1月以来最低水准。

指数超过零表明扩张。纽约联储7月未来景气状况指数升至27.04，6月则为25.84，但新订单指标连续第二个月萎缩。

美国生产者物价图表：here

美国抵押贷款图表：link.reuters.com/guv37s

(完)

(编译 郑茵/李婷仪/孙茉莉/李爽 审校 张荻/张涛/李婷仪/戴素萍)

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