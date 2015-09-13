综述：美国消费者信心和PPI数据疲弱 美联储加息前景更添变数

路透华盛顿9月11日 - 美国9月初消费者信心触及一年低点，8月生产者物价指数(PPI)持平，暗示经济小幅增长且通胀温和，这可能影响美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周政策会议的决定。

周五公布的数据显示，消费者信心下降和通胀持续疲弱，这与就业市场紧缩形成鲜明对比。最近股市波动可能压抑消费者信心，而美元强势亦遏制物价压力。

“消费者信心严重恶化，商品价格再现通胀放缓迹象，将在下周美联储会议上作为重要考量；在美联储考虑加息之际，这两个数据可能增强谨慎情绪，”道明证券驻纽约副首席分析师Millan Mulraine表示。

密西根大学9月美国消费者信心指数初值为85.7，为2014年9月来最低，远低于接受路透调查的分析师预估中值91.2，8月终值为91.9。

消费者预期指数也降至一年低点，家庭预计海外经济体放缓将损及美国经济。消费者对家庭财务现状和未来的预期也受到影响。

但即便家庭对经济前景看法暗淡，但对购车和购房的信心仅略微下滑。

“我们要关注9月最终调查结果，看是否有迹象显示信心疲软已明显传导至实际购买活动，但预计收入和就业的强劲增长在实际消费数据中将盖过这些因素的影响，”巴克莱驻纽约分析师Jesse Hurwitz表示。

另一份报告中，劳工部称8月PPI较前月持平，7月为增长0.2%。原油价格下跌和美元升值构成的拖累，被服饰、鞋类和配饰零售利润率上升所抵消。

8月PPI同比下降0.8%，与7月降幅相当，这是该指数连续第七个月同比下滑。

**美联储的难题**

尽管就业市场迅速收紧，但消费者信心下降以及物价压力温和，让美联储官员在考虑近10年来首次加息决定时陷入两难境地。

虽然职位空缺触及纪录高位，失业率降至七年半低位，不过薪资增长乏力。薪资小幅增长及美元强劲拖累通胀率远低于美联储2%的目标。

美联储将在9月16-17日召开政策会议。最近金融市场动荡降低了此次会议加息的可能性。

数据公布后美国股市挫低。面对供应过剩和中国经济放缓疑虑，高盛预计原油价格可能跌至每桶20美元，投资者信心也因此受损。

美元指数基本持平，美国公债价格则上涨。

生产者物价涨势短期内可能仍保持低迷。周四报告显示，8月进口物价下跌1.8%，创1月来最大降幅。

最终商品需求指数8月下降0.6%，其中有三分之二归因于汽油价格挫跌7.7%。航空燃料、谷物、轻型卡车和废钢铁价格也下降。

贸易服务分项指数8月上升0.9%，7月时上升0.4%。近一半增幅要得益于服饰、鞋类和配饰零售利润率上升7.0%。该指数基本反映了零售商和批发商的利润率状况。

8月扣除食品、能源和贸易服务的PPI微升0.1%，7月升0.2%。该指标衡量潜在商品生产者物价压力。

美元指数自2014年6月以来劲扬17.5%，限制了核心PPI涨幅。8月核心PPI同比升0.7%。

浏览美国PPI图表，请点选

here

(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。