美国12月PPI创六个月来最大涨幅 但通胀压力仍温和

* 12月PPI较前月上升0.4%

* 核心PPI较前月上涨0.3%，主因烟草价格上扬

* 核心PPI较上年同期仅升1.4%

路透华盛顿1月15日 - 美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。

劳工部周三公布，美国12月经季节调整后生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，为2013年6月以来最大升幅。11月PPI下滑0.1%。

不过，尽管最新数据显示PPI较上月上扬，然而较上年同期也仅上涨1.2%，表明消费者价格仍无上涨压力。

“通胀压力依然十分温和。我们预期的2014年经济成长模式，可能会推动消费者物价缓慢而非迅速的正常化，”法国巴黎银行分析师Laura Rosner称。

12月PPI的上升结束了之前连续两个月的跌势，且符合分析师的预期。

不计食品和能源成本在内的核心PPI上升0.3%，为2012年7月以来最大升幅。11月核心PPI为上升0.1%。

不过烟草价格涨幅占到升幅的近一半。趸售烟草价格在12月通常会上升。

核心PPI较上年同期仅为升1.4%。

尽管近几个月经济活动有所加速，但通胀率仍远低于美联储2%的目标水准。分析师表示，这主要是因为就业市场存在大量的闲置劳动力，使得薪资上涨受限。

美联储周三在另外一份报告中称经济温和成长，并指出物价基本保持稳定，不过有小幅度上升。

尽管美联储计划今年结束购债刺激措施，但通胀低迷应能使其维持近零利率甚至更长时间。

美国公债价格因通胀数据下跌，美元兑一揽子货币上扬，一些交易商认为通胀数据显示出经济的力道。美国股市走高，受助于强劲的银行业绩。

浏览美国PPI图表，请点选：link.reuters.com/hak93t

浏览纽约制造业数据图表，请点选：link.reuters.com/qem95t

**经济活动升温**

随着消费者支出稳固增长，美国经济2013年底积聚动能，尽管12月一场寒流制约了就业增长。部分成长动能似乎已经延续至新的一年。

美国纽约联邦储备银行公布，1月制造业指数从12月修正值2.22跃升至12.51，触及2012年5月以来最高水准。读值高于零表明纽约州工厂活动扩张。

该指数跃升得益于新订单大增以及就业市场状况明显改善。此次调查还显示，1月初物价广泛上行。

RDQ Economics首席分析师JohnRyding称，报告描绘了一幅“非常令人鼓舞的画面”，但提醒称这可能和全国范围内的活动不一致。(完)

(编译审校 许娜/侯向明/王兴亚/母红/龚芳)

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