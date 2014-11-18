综述：美国10月生产者物价上升 但潜在趋势温和令联储可保持低利率

路透华盛顿11月18日 - 美国10月生产者物价意外上升，但潜在趋势继续直指温和的通胀环境，将可能支撑美国联邦储备委员会(美联储/FED)维持低利率更久一些。

美国劳工部周二公布，美国10月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.2%，受服务业PPI跳升所推动。9月最终需求PPI为下降0.1%。

不过，10月扣除食品、能源与贸易的最终需求PPI，又称核心PPI，较前月仅上升0.1%，9月为下滑0.1%。

“没有形成通胀压力，可能不会令美联储希望提早升息，”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey说。

美联储自2008年12月以来维持近零的利率，多数分析师预计，美联储将在明年年中开始升息。

另外，全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，美国11月住宅建筑商信心指数反弹。

在通胀数据公布后，美元兑一篮子货币下跌，美国公债价格上升，美股小幅攀升。

分析师原本预计，10月最终需求PPI较前月下跌0.1%。10月也是汽车制造业每年推出最新款汽车的时候，这可能造成一连串数据的波动。

10月最终需求PPI较上年同期上升1.5%，升幅为2月来最小。10月核心PPI同比上升1.6%。核心PPI涵盖最终需求PPI大约三分之二。

油价不断下跌和薪资增长仍然温和，扶助美国通胀维持在美联储2%的目标之下。

10月最终服务需求物价较前月上升0.5%，为2013年7月来最大升幅。主要因为批发商和零售商提价，一些分析师认为，是生产商把握了能源价格下跌令消费者可使用资金增加的机会。

在10月，最终能源需求PPI下跌3.0%，连续第四个月下跌。

10月轿车价格上升，录得五年来最大升幅，食品价格上涨，为两个月来首次。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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