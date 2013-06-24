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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 24日 星期一 11:52 BJT

希拉里称希望见证美国诞生女总统

希拉里·克林顿上周四在加拿大的一个私人场合称，自己希望在有生之年能见到一位女性当选美国总统。这一演讲视频在周五被放上YouTube。据称，65岁的希拉里目前还没有决定是否参加2016年大选。路透

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