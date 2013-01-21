奥巴马低调宣誓就职 开启第二任期

美国总统奥巴马周日在白宫举行小型私人仪式，正式宣誓开始第二任期。相比四年前他就职时的历史性盛况，此次宣誓就职低调了很多。奥巴马周一将在国会山公开宣誓就职。美国的财政预算、枪支管控以及移民改革等问题料将成为奥巴马第二任期初期与共和党辩论的焦点。路透