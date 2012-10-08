《热点透视》能让美国总统候选人入主白宫的九个论点

撰稿 Daniel Indiviglio/Antony Currie 编译 张明钧

路透华盛顿/纽约10月3日电---美国总统奥巴马及他的共和党籍竞争对手罗姆尼(Mitt Romney)终於要在周三进行首次总统大选辩论.在国内政策为主题的情况下,两位候选人料将被要求提出拯救经济的政策方针.热点透视列出了我们想要听到的九个论点,提出这些论点的候选人可望在11月入主白宫.

--不要再假装只靠降低成本或加税才能够让我们摆脱乱局了.

除了那些党派立场最强的选民以外,这种说法在选民听起来会很顺耳.奥巴马和罗姆尼目前为止提出来的诸多政策都达不到效果.罗姆尼希望降低成本,虽然他近期提出将年度税负减免额度限制在17,000美元的方案看来很有可能奏效,但他降低税率的主张却有可能抵销他减税上限的效应.奥巴马提议对富人加税,藉此在未来10年筹得2.1万亿(兆)美元,但靠这方案本身最多只能涵盖半数的减支需求.

--让我们采纳Simpson-Bowles计划来平衡预算

这将会强化第一个论点.奥巴马成立的委员会提议,未来10年通过加税及减支来减少4万亿美元赤字.这并非完美,但这却是两党在议事桌上最能达成合作的方案.

--等到跌落财政悬崖再作打算,是一个我们应当引以为耻的选项,就算只是考虑一下也很可耻

这更多的是体现能振奋人心的领导力方面的东西.近期历史显示,美国两党已经走向两极化,情形严重到可能会硬碰硬地跌落财政悬崖、让债务上限及缩减成本措施启动後,两党才会携手合作提出解决计划.大胆批驳这种情况的候选人将从中得益.

--促进预算议题上的合作,是任何一位总统为改善就业市场所能作出的最大贡献之一

事实上,总统创造就业的能力有限.但罗姆尼提出的缩减成本做法,恐怕会造成巨大的乘数效应冲击,从而造成失业增加.奥巴马所提的加税或许不会造成那麽大的负面冲击,但仍将不利於就业成长.尽管如此,中长期而言节约支出措施仍将有助於经济繁荣.

--税法需要简化.事实上,就让我们把税法大举翻修,创造一套新的税法,当中规定免税额不超过五分之一.

除了报税服务者会心怀怨怼之外,其他人都会赞成此提案.

--随着时代演变,医保应该是个人的问题,而非企业的问题.

根据部份分析师的估算,奥巴马的医保法案将会使得相关成本的增速放缓,但这麽做可能还不够.罗姆尼则希望制度大致回到奥巴马医保方案实施前的原貌,但会加强保险业者间的竞争.不过两人提出的办法恐怕都没办法阻止医疗成本扶摇直上.让个人去管控医疗保险、并使其更直接地暴露于医疗成本之下,或许是解决根本问题的更为激进的做法.

--让我们改革美联储.

抱歉保罗(Ron Paul),我们不是主张要废掉联邦储备委员会(FED,美联储).但美联储看来已经无法长久实现其两大职责.超低利率正对中产阶级造成伤害,储蓄者受害尤深,同时也没有太多证据显示延续低利率政策会创造出很多就业机会.要麽由国会来更加严格的限制美联储政策行动,要麽废除其谋求实现全面就业的职责.

--应当废除房利美及房贷美

关於在抵押贷款融资上政府该扮演何种角色的议题,两大候选人阵营都没有太多着墨.房利美FNMA.OB及房贷美FMCC.OB形同破产,花了纳税人近1,900亿美元才得以苟延残喘.然而两家公司仍支撑着抵押贷款市场.财政部对於改变此一现状可说是束手无策.变更监管结构好让民间资本获得丰厚报酬的根本法案还卡在委员会讨论中.

--当前并非所有的教育都与成本相符.

自2005年以来,学生贷款已经暴增了150%.华府是问题根源的一部分,因美国政府对整个市场进行补贴.联邦政府必需要减少花费,而学生也一样.提高贷款成本是一个解决方案,但没有人想要剥夺人们受教育的权利.联邦政府可能需要采取其他措施,例如缩减对学费涨幅跑过通胀的教育机构的补助.(完)

--译文审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。