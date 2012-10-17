美大选第二轮辩论 奥巴马攻势积极

美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周二举行了第二轮总统候选人辩论，双方在就业、能源以及利比亚问题上反复交锋。奥巴马本次表现与两周前的首轮辩论相比更锐利和积极，他上次辩论失利遭到猛烈批评，让罗姆尼团队获得提升支持率的机会。路透