版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 10月 17日 星期三 14:30 BJT

美大选第二轮辩论 奥巴马攻势积极

国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周二举行了第二轮总统候选人辩论，双方在就业、能源以及利比亚问题上反复交锋。奥巴马本次表现与两周前的首轮辩论相比更锐利和积极，他上次辩论失利遭到猛烈批评，让罗姆尼团队获得提升支持率的机会。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐