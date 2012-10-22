美国大选临近 奥巴马和罗姆尼第三轮辩论很关键

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透佛罗里达德尔雷海滩10月21日电(记者 Steve Holland/Sam Youngman)---在距离美国大选还有16天之际，美国总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼周日打成平手，第三场也是最後一场辩论显得益发重要。
NBC和《华尔街日报》共同进行的民调显示，罗姆尼和奥巴马的选民支持率均为47%,这也意味着罗姆尼在一系列失误後的绝地反击取得成效。
双方支持率的势均力敌给最後一轮激烈竞选活动带来了不确定性，也增加了第三场辩论的重要性。第三场辩论周一将在美国佛州博卡拉顿市(Boca Raton)举行。
自从10月3日在首场辩论中胜过奥巴马以来，罗姆尼的运气一直很好。在两周後的第二场辩论中，奥巴马又以其稳定表现扳回一局，但却不足以让他赢回大比分领先优势。
失业率降低和楼市复苏迹象显示经济状况改善，但却未能让奥巴马在民调中高枕无忧。
奥巴马的助手试图为这一民调数字作出积极解释，他们称对奥巴马在一些决定大选结果的关键州的形势感到满意。奥巴马在俄亥俄等关键州的支持率小幅领先，初期的投票似乎也有利於民主党人。
最後一场辩论似乎更有利於奥巴马，因这场的重点在於外交政策。奥巴马因击毙本·拉登以及从伊拉克撤军等行动受到赞誉。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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