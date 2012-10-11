奥巴马：在辩论赛那晚“太礼貌了”

路透华盛顿10月10日电---美国总统奥巴马周三表示，他在总统候选人辩论中显得“太礼貌了”，并承诺会在剩余两场辩论中采取更为积极的策略。

总统候选人的首场辩论令奥巴马的支持者大为失望，并再次激发了共和党总统候选人罗姆尼团队的士气。

最新民调显示，罗姆尼已消除了奥巴马一度拥有的大幅领先优势，使双方在竞选的最後阶段旗鼓相当。外界普遍认为，共和党在上周的总统辩论赛中轻松胜出。

奥巴马在《Tom Joyner早间秀》广播节目中称：“我想，我在辩论中只是太礼貌了。但你知道，幸亏这只是第一场……我想说，我们会在下场辩论赛中采取更多手段。”

奥巴马坚称，总统竞选的“基本面”并无改变，尽管总统辩论那晚发挥失准。

奥巴马在辩论结束後的首场电视采访中称：“罗姆尼州长在那晚的表现不错，我的表现很差劲。”

“这也不是我第一次表现不好，但我认为重要的是，这场竞选的基本面没有变。你知道，罗姆尼州长制造了大量麻烦，他试图隐藏其立场。”

罗姆尼团队则表示，辩论失利不是奥巴马民调支持率下滑的唯一原因。

罗姆尼阵营女发言人亨尼伯格(Amanda Henneberg)表示：“我们听说，奥巴马总统只认为他在首场辩论中表现不好，但实际上，他这四年的表现都很糟糕，美国人民因而受苦了。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。