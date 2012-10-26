美大选临近 候选人支持率不分伯仲

路透华盛顿10月25日电(记者 Samuel P. Jacobs)---在周四的路透/益普索每日跟踪调查中，美国共和党总统候选人罗姆尼的支持率领先现任总统奥巴马一个百分点。

罗姆尼周四的民调支持率为47%，奥巴马为46%，与周三结果一致，但这一差距基本可以忽略。

此次总统竞选从10月初的辩论会开始变得白热化。随着罗姆尼和奥巴马在俄亥俄、佛罗里达以及佛吉尼亚等关键州展开争夺，有13%的登记选民和30%的独立选民称，他们依然持观望态度。

罗姆尼和奥巴马都将重心放在初选投票。奥巴马周四将飞往芝加哥进行初投。有18%的登记选民称，他们已经投票，其中有55%的人投票给奥巴马，40%的人选择罗姆尼。另有31%的人表示，他们计划在大选之前投票。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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