民调：奥巴马领先罗姆尼七个百分点

路透华盛顿5月8日电(记者 Deborah Charles)---周二公布的路透/Ipsos联合民调结果显示，由於独立选民的支持增加，且美国经济显现些许乐观前景，美国总统奥巴马的支持率领先共和党候选人罗姆尼七个百分点。

在距11月6日大选六个月之际，此次电话调查的登记选民中有49%支持奥巴马，罗姆尼的支持率为42%。在四月的相同调查中，奥巴马当时以47%的支持率，领先于罗姆尼43%的支持率。

上述数字显示，尽管在桑托勒姆和金里奇宣布退选後，罗姆尼事实上已经锁定共和党总统候选人提名，但他冲击白宫的竞选冲刺还未揭开序幕。

调查问询的1,131名成人中，奥巴马的支持率为50%，比上月提高一个百分点，因为本·拉登被击毙一周年的纪念让奥巴马得以炫耀其在国家安全领域的建树，他还高调访问了阿富汗。

有47%的调查对象对奥巴马在总统任期内的作为不满意。（完）

编译：王燕焜 发稿：王凤昌

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