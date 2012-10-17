美大选第二轮辩论 奥巴马攻势积极

路透纽约州亨普斯特德10月16日电（记者 John Whitesides/Samuel P. Jacobs）---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周二举行了第二轮总统候选人辩论，双方在就业、能源以及利比亚问题上反复交锋。在本次辩论中，奥巴马向罗姆尼发起激烈挑战。

奥巴马本次的表现与两周前的首轮辩论相比更锐利和积极，他上次辩论失利遭到猛烈批评，让罗姆尼团队获得提升支持率的机会。

伊斯兰武装分子上月在利比亚杀害四名美国人，其中包括美国驻利比亚大使史蒂文斯（Chris Stevens）。罗姆尼此前指责奥巴马对该事件淡化处理，奥巴马在本次辩论中予以回击。

“我是总统，我要一直负责，”奥巴马表示。

双方还就奥巴马是否曾将利比亚事件描述为恐怖袭击展开争论。

罗姆尼并指责奥巴马任职期间经济停滞。“中产阶级在过去四年里被压榨，就业机会也变得极为稀缺。”

“我知道如何使经济运转，我也知道如何再次创造就业，”罗姆尼说。

奥巴马则一再称罗姆尼虚伪地陈述一旦当上总统後的政策，并重申後者的经济政策提议是以中产阶级为代价，保护和增加富人的财富。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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