美国大选临近 误导和施压手段登场

路透华盛顿10月24日电(记者 Deborah Charles)---在美国佛罗里达、弗吉尼亚和印第安纳州，很多选民收到误导电话称，无需在大选日那天亲自去投票，可通过电话投票。

在俄亥俄州和威斯康辛州，低收入和少数族群聚集区中的广告牌上画着入狱的囚犯，警告选民如果欺诈便是刑事犯罪。选举权利机构称此举旨在威吓少数族群选民。

很多美国雇主正敦促其员工给罗姆尼投票，其中包括知名富豪大卫和查尔斯-科赫( David and Charles Koch)兄弟。

在距离美国大选还有两周之际，误导、恐吓或向选民施压成为政治格局中日益突出的一部分。此次大选或许也将成为美国历史上比拼最接近的一次总统大选。分析人士称，通常会在大选前几天出现的策略现在已然显现。

律师为民权委员会(Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law)的Eric Marshall表示：“我们发现，旨在阻拦有资格选民投票的欺诈和恐吓行为有抬头趋势。”该委员会旗下拥有一家联合会，通过热线电话收集选民恐吓举报信息。

民主党人对类似这种策略更为怨声载道。他们指出与茶党运动有关的团体正在培训成千上万人，计划在11月6日大选那天监控选举站，防止选举欺骗。但这项具有争议的计划被指责为拖延或阻止选民投票。

但共和党人也有怨言，现在共和党的焦点主要放在动摇不定的八个州上，而後者很可能将决定奥巴马和罗姆尼的竞选结果。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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