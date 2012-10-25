美国大选临近 误导和施压手段登场

美国众议院民主党领袖呼吁司法部长塞申斯辞职
路透华盛顿3月1日 - 美国众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)周三呼吁司法部长塞申斯(Jeff Sessions)辞职。华盛顿邮报之前报导称，塞申斯未披露他在特朗普就任美国总统前与俄罗斯驻美大使的两次会面。
路透华盛顿10月24日电(记者 Deborah Charles)---在美国佛罗里达、弗吉尼亚和印第安纳州，很多选民收到误导电话称，无需在大选日那天亲自去投票，可通过电话投票。
在俄亥俄州和威斯康辛州，低收入和少数族群聚集区中的广告牌上画着入狱的囚犯，警告选民如果欺诈便是刑事犯罪。选举权利机构称此举旨在威吓少数族群选民。
很多美国雇主正敦促其员工给罗姆尼投票，其中包括知名富豪大卫和查尔斯-科赫( David and Charles Koch)兄弟。
在距离美国大选还有两周之际，误导、恐吓或向选民施压成为政治格局中日益突出的一部分。此次大选或许也将成为美国历史上比拼最接近的一次总统大选。分析人士称，通常会在大选前几天出现的策略现在已然显现。
律师为民权委员会(Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law)的Eric Marshall表示：“我们发现，旨在阻拦有资格选民投票的欺诈和恐吓行为有抬头趋势。”该委员会旗下拥有一家联合会，通过热线电话收集选民恐吓举报信息。
民主党人对类似这种策略更为怨声载道。他们指出与茶党运动有关的团体正在培训成千上万人，计划在11月6日大选那天监控选举站，防止选举欺骗。但这项具有争议的计划被指责为拖延或阻止选民投票。
但共和党人也有怨言，现在共和党的焦点主要放在动摇不定的八个州上，而後者很可能将决定奥巴马和罗姆尼的竞选结果。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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