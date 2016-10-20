希拉里与特朗普举行最后一场辩论 特朗普暗示可能拒绝接受败选结果

路透拉斯维加斯10月19日 - 美国共和党总统候选人特朗普周三暗示，如果他在11月8日大选中落败，他可能拒绝接受选举结果。民主党候选人希拉里称这种可能性“让人震惊”。

在他们的第三场也是最后一场的辩论中，特朗普称他会等着确定选举结果是否合法。

“到时候我会告诉你。我会让你保持悬念。”

希拉里称，特朗普的立场让她“震惊”。

“让我们看清楚他的话和他的意思：他在诋毁、贬低我们的民主，让我震惊的是我们两大政党之一的总统候选人竟然采取这种立场，”她说。

辩论非常激烈，与前两场相比，这次更多地聚焦于政策上面。

特朗普希望借助这场辩论，扭转其在大选中落后势头。民调显示，特朗普正在远离总统宝座。特朗普曾称这次美国大选将被操纵，不利于他当选。他并敦促支持者在投票站巡逻，以防选民被欺骗。这些言论引发了担忧。

两人在90分钟的辩论中就堕胎、控枪和移民等议题进行了激烈的交锋，基本上围绕辩论话题，但也偶尔做出愤怒反应。

希拉里称她将提高对富人的税收，以帮助支持美国的社会保障计划，但她暗示特朗普或许会试图找到避免支付较高税负的途径。

**普京的傀儡？**

特朗普和希拉里就俄罗斯总统普京的影响展开激烈对攻，希拉里称特朗普是普京的傀儡，特朗普则称普京多次用计谋打败希拉里。

特朗普反驳关于他与普京关系亲密的说法，但他暗示，与希拉里相比，他与俄罗斯领导人之间的关系将会更好。

“他对我颇有好评，”特朗普表示，“他瞧不起她，也瞧不起我们的总统，我可以跟大家说，我们麻烦大了。”

希拉里回应道：“嗯，那是因为他宁愿美国总统是个傀儡。”

“才怪，你才是傀儡，”特朗普说，“普京每步的运筹帷幄都更胜于她和奥巴马一筹。”

希拉里也表示，特朗普对核武的态度一直漫不轻心，不该把核武的控制权交给他。

**再度略过握手**

在这场于内华达大学拉斯维加斯分校举行的辩论中，两人在介绍入场后便迳自走向自己的讲台，与前次辩论一样，并未如传统握手先礼后兵。辩论结束也同样没有握手致意。

这场辩论可能是特朗普争取仍然举棋不定的选票的最后机会，而立场未决选民的数量已逐渐减少。

希拉里曾是美国国务卿、纽约州联邦参议员和美国第一夫人。她在各类民调及多数可能左右大选选情的摇摆州中领先。本轮辩论是她进行最后论述，总结为何她会是奥巴马最佳接替人选的机会。

她一直在努力化解外界对于“透明度”问题的担忧。这一担忧源自她在2009至2013年担任国务卿期间，使用私人电子邮件服务器用于工作沟通。

**针锋相对**

针对希拉里在担任国务卿期间，给克林顿基金会(Clinton Foundation)大额捐款人提供好处的指责，两位候选人针锋相对。在被问及潜在的利益冲突时，希拉里说，她的行为方式“有助于我国的价值和利益。”

希拉里为她与克林顿基金会的关系辩护，称“没有证据”表明存在利益冲突；而特朗普却说，该基金会应该向沙特阿拉伯和卡塔尔等严苛对待同性恋的国家返还数以百万美元计的资金。

“这是一个犯罪的企业，”特朗普称。

希拉里反唇相讥，称愿意拿克林顿基金会和特朗普旗下的慈善基金--特朗普基金会作比较，后者的活动甚至还包括购买“一个六英尺高的特朗普塑像”。(完)