美大选格局初定 奥巴马和罗姆尼激烈交锋

韩国特别检察官称获得对三星领导人李在镕的更多不利证据
路透首尔2月15日 - 韩国特别检察官办公室周三称，在决定申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令之前，该办公室已增加对他的指控，包括隐藏犯罪所得。
路透华盛顿4月11日电（记者 John Whitesides）---奥巴马和罗姆尼周三针锋相对，距离美国总统大选还有七个月，双方开始迅速交恶。
桑托勒姆周二宣布退出共和党总统候选人提名角逐，这使罗姆尼11月在美国总统大选中挑战奥巴马的前景豁然开朗。次日，奥巴马和罗姆尼竞选团队迅速行动，展开争取选民攻势。
恰在此时，奥巴马团队发布一段视频，汇集了罗姆尼竞选活动中的尴尬时刻，再次将罗姆尼刻画成一个富有的、脱离群众的保守派。
罗姆尼抨击奥巴马没有经济领导力，形容後者退回民主党“大政府”时代。
这次交锋展现了奥巴马和罗姆尼将角逐美国总统的场景，双方将相互诋毁。
奥巴马团队发布的视频以“持续一生的回忆”（Memories to Last a Lifetime）为名，让选民回顾了罗姆尼在党内初选中令人尴尬的言论。其中包括罗姆尼宣称“公司就是人民”，还有他称自己是“严重保守”的前马萨诸塞州州长。
视频指出：“罗姆尼：一个严重保守的提名候选人。请记住这点。”此举先发制人，排除了罗姆尼未来数月赢得独立选民的机会。
接下来第二天，奥巴马力推“巴菲特规则”（Buffett Rule），根据该计划，罗姆尼这样的百万富翁要缴纳至少30%的个税。
奥巴马在白宫一场活动上称，共和党不断右倾，并重提前美国总统里根富人应纳税的政策。里根堪称共和党和保守派的偶像。
奥巴马称：“我们现在呼吁的与里根当时倡导的是一样的东西——回归基本的公平。”
罗姆尼称，奥巴马处理经济的能力糟糕，此举是试图转移话题。罗姆尼曾是一家私募公司高管，他一直宣扬自己的商业背景。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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