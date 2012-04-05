罗姆尼谴责奥巴马刻意隐藏真实立场

中国外交部驳斥特朗普 称中方无意利用汇率贬值获取优势
路透北京2月24日 - 中国外交部周五称，中国无意利用汇率贬值以获取竞争优势，以此回应美国总统特朗普的讲话。 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。 外交部发言人耿爽是在例行记者会上做出上述表示的。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
路透华盛顿4月4日电（记者 Lily Kuo）---美国共和党总统参选人罗姆尼周三谴责奥巴马“刻意隐藏”自己真实立场。罗姆尼和奥巴马近期展开“口水战”，两人在11月总统大选中对决的可能性增加。
罗姆尼在党内初选中获得三连胜，逼近共和党总统候选人胜利。
奥巴马上周与俄罗斯总统梅德韦杰夫之间的一段对话因忘关麦克风而尴尬曝光。奥巴马当时向梅德韦杰夫表示，11月6日美国总统大选後，他在导弹防御问题上将有更大弹性。
罗姆尼以此为证，在一场新闻高管的会议上称：“他（奥巴马）刻意隐藏。你我将不得不找出（他的真实立场）。”罗姆尼演讲时看起来很放松，评论只针对奥巴马，而非共和党党内其他竞争对手。
奥巴马周二曾在同一场会议上抨击罗姆尼。这显然表明，美国总统大选活动已经拉开序幕。
奥巴马此前并未对罗姆尼点名道姓，而这次却谴责其支持共和党预算提案。该提案认为应大幅削减医疗等为穷人和老人提供的项目。（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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