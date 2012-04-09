罗姆尼物色竞选搭档 危与机费思量

《路透早报》--2月27日
美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。
路透华盛顿4月6日电（记者 Steve Holland）---罗姆尼成为共和党总统候选人眼下似乎胜利在望，他开始物色可能的竞选搭档，这是一个令以往总统候选人颇费思量的决定。
从威斯康辛州议员莱恩（Paul Ryan）到俄亥俄州参议员波特曼（Rob Portman），罗姆尼有大量潜在人选可供选择。
其他潜在的人选还有佛罗里达州参议员卢比欧（Marco Rubio）、路易斯安那州州长金达尔（Bobby Jindal）、新墨西哥州州长马汀勒（Susana Martinez）、新泽西州州长克里斯蒂（Chris Christie）、佛吉尼亚州州长麦唐纳（Bob McDonnell）和内华达州州长桑多瓦尔（Brian Sandoval）。
那麽，谁是能够帮助他在11月6日大选中击败民主党候选人奥巴马的最佳人选呢？他是选择有助於赢得一个州的某人还是选择拉丁裔、或者一位女性作为他的副手呢？
罗姆尼的顾问对竞选搭档的任职要求非常严格，认为此人在需要时要有立即担任总统的能力。
他的一位资深顾问称，“坦白讲，我认为他希望得到能胜任总统的人选。州长是首选，其次是政客。”
罗姆尼的非正式顾问、共和党资深策略师布莱克（Charlie Black）称，除了可以胜任之外，还需满足第二个要求。“从政治角度上希望是一个无害的人，”他说。
2008年，共和党总统候选人麦凯恩选择名不见经传的佩林（Sarah Palin）作为副总统候选人，引发一片热议。这位前阿拉斯加州州长最终被视为不利人员，被批行为失当且不能抓住政治问题。
老布什选择印第安纳州参议员奎尔（Dan Quayle）作为副总统，在两人就职後也曾遭到奚落，奎尔也因行为过失和错误落得声名狼籍。
共和党专家警告称，不能利用选择副手来满足党内部分人士。
“最重要的事是选择可以成为总统的人。从许多方面看，这是候选人要作出的一项最重要的总统决定，”共和党策略师Mike DuHaime说，他此前曾推荐克里斯蒂。
有些潜在竞选夥伴已经公开表示不愿担当此任，比如卢比欧；克里斯蒂等人则对此事反应平平。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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