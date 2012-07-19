罗姆尼陷纳税质疑 出击声讨奥巴马

路透俄亥俄鲍林格林/华盛顿7月18日电（记者 Sam Youngman/Steve Holland）---罗姆尼周三指责奥巴马总统妖魔化商业成功，借此驳斥後者对他个人财富的质疑。奥巴马的质疑可能损及罗姆尼参加总统竞选。

近几周，奥巴马抓住罗姆尼的税务问题和从商经历发起攻击，防范对手将选民的注意力聚焦到白宫应对经济疲软不力方面。

共和党内一些资深人士担心，在竞争让许多美国民众开始调整并对候选人形成较明确看法的档口，罗姆尼被奥巴马竞选团队逼得束手无策。

但《纽约时报》/CBS News的一项民意调查显示，罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下，如果立即举行总统大选，有45%的受访者表示支持罗姆尼，奥巴马的支持率则为43%。

罗姆尼在摇摆州俄亥俄讲话时指责奥巴马攻击成功企业的做法。

“指责和攻击成功、妖魔化各阶层成功人士的想法实属罕见，让人费解，”罗姆尼在一个市政厅式的会议上说。

他所指的是奥巴马上周在佛吉尼亚州的言论。奥巴马当时称，企业无法单独取得成功，还需要道路、桥梁等公共服务的支持。

民主党还暗示罗姆尼有所隐藏，要求他公开更多纳税申报信息。罗姆尼在讲话中对此只字未提。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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