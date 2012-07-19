罗姆尼陷纳税质疑 出击声讨奥巴马

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透俄亥俄鲍林格林/华盛顿7月18日电（记者 Sam Youngman/Steve Holland）---罗姆尼周三指责奥巴马总统妖魔化商业成功，借此驳斥後者对他个人财富的质疑。奥巴马的质疑可能损及罗姆尼参加总统竞选。
近几周，奥巴马抓住罗姆尼的税务问题和从商经历发起攻击，防范对手将选民的注意力聚焦到白宫应对经济疲软不力方面。
共和党内一些资深人士担心，在竞争让许多美国民众开始调整并对候选人形成较明确看法的档口，罗姆尼被奥巴马竞选团队逼得束手无策。
但《纽约时报》/CBS News的一项民意调查显示，罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下，如果立即举行总统大选，有45%的受访者表示支持罗姆尼，奥巴马的支持率则为43%。
罗姆尼在摇摆州俄亥俄讲话时指责奥巴马攻击成功企业的做法。
“指责和攻击成功、妖魔化各阶层成功人士的想法实属罕见，让人费解，”罗姆尼在一个市政厅式的会议上说。
他所指的是奥巴马上周在佛吉尼亚州的言论。奥巴马当时称，企业无法单独取得成功，还需要道路、桥梁等公共服务的支持。
民主党还暗示罗姆尼有所隐藏，要求他公开更多纳税申报信息。罗姆尼在讲话中对此只字未提。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。