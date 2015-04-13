希拉里宣布竞选美国总统 承诺为普通人奋斗

美国前国务卿希拉里·克林顿周日宣布再次竞选美国总统，自称是普通美国人的斗士，要为正在摆脱经济困难时期的美国人创造公平的环境。助手们表示，希拉里将在竞选中强调计划解决经济不平等问题，并将宣扬其成为美国首任女总统的历史意义。而批评者则表示，她多年来当过第一夫人、参议员和国务卿，已经与底层脱离接触。路透