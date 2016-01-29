民调显示布隆伯格参选美国总统胜算不大 但可能对特朗普有利

据路透/益普索民调，前纽约市长布隆伯格以独立候选人身份参选美国总统的胜算不大，但若特朗普赢得共和党提名，布隆伯格的加入或可帮到特朗普。民调显示，若特朗普与希拉里对决，布隆伯格加入选战可能将希拉里相对特朗普的领先优势从10个百分点降至6个百分点。若特朗普与桑德斯对决，布隆伯格加入选战可能将桑德斯相对特朗普的领先优势从12个百分点降至7个百分点。路透