特朗普与希拉里之争：比谁更不受欢迎

眼下的美国总统大选之争，可能变成比谁更不受欢迎。路透/益普索调查显示，民主党参选人希拉里的支持者和共和党参选人特朗普的支持者中，都有近一半表示他们主要是为了不让另外一方赢。埃默里大学的教授AlanAbramowitz称，双方竞选团队很可能将认定，最好的竞选策略就是更努力地去丑化对方。路透