罗姆尼迎头赶上 奥巴马优势削弱--调查

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿4月16日电（记者 Patricia Zengerle）---周一公布的路透/益普索调查显示，美国总统奥巴马对罗姆尼的领先优势由上个月的11个百分点下降至4个百分点。罗姆尼可能获得共和党总统候选人提名。
在4月12-15日进行的调查中，47%的受访注册选民支持奥巴马，43%支持罗姆尼。而在3月8-11日进行的调查中，奥巴马的支持率为52%，而罗姆尼为41%。
就有关什麽可能影响奥巴马11月6日大选的问题，53%的受访者认为就业和经济问题是大选中最重要的因素；在该领域，45%的受访者支持罗姆尼，而43%的受访者支持奥巴马。
“奥巴马不得不面对经济困局......大家好像认为奥巴马对此负有责任，因此大选争夺将比较激烈。”益普索公共事务研究主管Chris Jackson表示。
在2008年总统大选中，奥巴马与麦凯恩在就业和经济方面的支持率分别为52%和40%，奥巴马的领先程度要大得多。
最新的调查结果显示在统计上两人已经难分伯仲：差距已在误差范围内。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。