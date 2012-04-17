罗姆尼迎头赶上 奥巴马优势削弱--调查

路透华盛顿4月16日电（记者 Patricia Zengerle）---周一公布的路透/益普索调查显示，美国总统奥巴马对罗姆尼的领先优势由上个月的11个百分点下降至4个百分点。罗姆尼可能获得共和党总统候选人提名。

在4月12-15日进行的调查中，47%的受访注册选民支持奥巴马，43%支持罗姆尼。而在3月8-11日进行的调查中，奥巴马的支持率为52%，而罗姆尼为41%。

就有关什麽可能影响奥巴马11月6日大选的问题，53%的受访者认为就业和经济问题是大选中最重要的因素；在该领域，45%的受访者支持罗姆尼，而43%的受访者支持奥巴马。

“奥巴马不得不面对经济困局......大家好像认为奥巴马对此负有责任，因此大选争夺将比较激烈。”益普索公共事务研究主管Chris Jackson表示。

在2008年总统大选中，奥巴马与麦凯恩在就业和经济方面的支持率分别为52%和40%，奥巴马的领先程度要大得多。

最新的调查结果显示在统计上两人已经难分伯仲：差距已在误差范围内。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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