美国共和党正式提名罗姆尼为总统候选人

路透佛罗里达州坦帕8月28日电（记者 John Whitesides/Matt Spetalnick）---美国共和党周二正式提名罗姆尼为总统候选人，在总统大选中挑战现任总统奥巴马。共和党人在该党大会上对奥巴马的经济领导力进行了激烈抨击。

现在距美国11月6日的总统大选约两个月，当前民调显示，罗姆尼与奥巴马的支持率不相上下。

因风暴袭击，共和党大会被推迟一天。共和党人在大会上对奥巴马在经济方面的表现大肆抨击，并提醒选民，美国的失业率仍居高不下，财政赤字也在急剧增加。

共和党全国委员会主席Reince Priebus警告称，奥巴马若连任将意味着再经历四年的失败。

他向听众表示，“我们想告诉美国人：投票支持罗姆尼和瑞恩（Paul Ryan），他们会让美国重新振兴。我们必须要让美国的复兴之队入主白宫。”

罗姆尼正极力克服与奥巴马的“人气差距”，并试图打破被民主党描述成的脱离群众、扼杀工作的形象。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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