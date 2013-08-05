初级交易商推后美联储开始缩减购债规模的预期时间

* 初级交易商对于美联储将于9月还是随后几个月缩减购债意见分歧

* 一些分析师表示非农就业数据巩固了对于缩减举措将延后的预期

路透纽约8月2日 - 路透调查结果周五显示，与一个月之前相比，认为美国联邦储备委员会(FED/美联储)将会在9月开始缩减经济刺激举措的美国初级交易商减少，而且对于美联储是在9月还是在随后几个月削减购债看法分歧。

在18家与美联储有直接往来业务的初级交易商当中，九家认为美联储将会在9月开始缩减买债，两家认为会在10月，五家认为在12月，一家预计是在2013年第四季，还有一家预计是2014年第一季。

而在7月5日的调查中，在17家初级交易商当中，11家认为美联储将会在9月开始缩减买债，三家认为是10月，两家预计是12月，还有一家预计是2014年第一季。

周五的调查公布前，政府数据显示美国7月就业增长相对迟滞。几家初级交易商的分析师表示，周五就业数据巩固了他们过去几周推迟美联储削减购债预估时机的决定。

大和证券美国公司首席分析师Michael Moran表示，过去两周他对将美联储缩减刺激的预期时间从9月推迟到12月的决定还不是很有信心。但周五的就业报告改变了这点。

“今天之后，我更加确信是12月而非9月，”他表示。

周五调查18家初级市场交易商的预估中值为，美联储一开始每月将减少买进150亿美元。7月调查15家交易商的预估中值则是美联储每月缩减的买债金额为200亿美元。

在18家初级交易商中，有14家表示他们预期美联储将在2014年上半年完全停止当前的买进计划。有两家表示会在2014年9月结束，有一家认为是在2014年中，另一家则表示会在2014年的某个时候。

14家交易商的预估中值认为第三轮量化宽松的最终总规模为1.3兆(万亿)美元，这与7月5日调查所的预估中值相同。(完)

(编译 石冠兰/戴素萍 审校 张涛/张若琪)

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