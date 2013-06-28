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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 28日 星期五 15:01 BJT

奥巴马称不想就斯诺登事件与中俄“折腾”

美国总统奥巴马周四称，他不会就美国寻求引渡斯诺登一事与中国和俄罗斯“折腾”，并称未曾与中国国家主席习近平或俄罗斯总统普京讨论过斯诺登的事。有说法称如果斯诺登获准乘飞机离开莫斯科，美国可能试图拦截飞机，奥巴马对此予以否认。路透
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