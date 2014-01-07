格林沃尔德：斯诺登还有更多美以秘密可曝光

路透耶路撒冷1月6日 - 英国《卫报》前记者格林沃尔德（GlennGreenwald）周一称，美国国家安全局外包商前雇员斯诺登掌握更多可供披露的与以色列相关的秘密。格林沃尔德是最早报道斯诺登揭露美国监控活动的记者。

斯诺登去年曾揭露，美国国家安全局和英国政府通信总部（GCHQ）曾于2009年针对属于时任以色列总理奥尔默特的一个邮箱地址，并监控了高级国防官员的邮件。

格林沃尔德接受了以色列电视台Channel TenTV的视频连线采访，当被问到斯诺登是否掌握更多与以色列相关的秘密时，他回答道：“是的。我不想提前讲述还没有发布的消息，但确实有很多重大新闻还没有报道。”

“我们拿到这些文件才七个月，考虑到文件的数量和复杂程度，这个时间并不长。当然有与中东相关的新闻，涉及以色列。未来报道的速度将和之前大体相当。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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