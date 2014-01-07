格林沃尔德：斯诺登还有更多美以秘密可曝光

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷1月6日 - 英国《卫报》前记者格林沃尔德（Glenn Greenwald）周一称，美国国家安全局外包商前雇员斯诺登掌握更多可供披露的与以色列相关的秘密。格林沃尔德是最早报导斯诺登揭露美国监控活动的记者。
斯诺登去年曾揭露，美国国家安全局和英国政府通信总部（GCHQ）曾于2009年针对属于时任以色列总理奥尔默特的一个邮箱地址，并监控了高级国防官员的邮件。
格林沃尔德接受了以色列电视台Channel Ten TV的视频连线采访，当被问到斯诺登是否掌握更多与以色列相关的秘密时，他回答道：“是的。我不想提前讲述还没有发布的消息，但确实有很多重大新闻还没有报导。”
“我们拿到这些文件才七个月，考虑到文件的数量和复杂程度，这个时间并不长。当然有与中东相关的新闻，涉及以色列。未来报导的速度将和之前大体相当。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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