奥巴马称美国监控项目并未针对普通民众

路透斯德哥尔摩9月4日（记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周三称，美国并未监控普通人的邮件和电话，坚持表示美国情报收集的出于对特定领域目标的关切。

“我能够向欧洲乃至全世界公众保证，我们不会窥探人们的邮件或窃听他们的电话。”奥巴马和瑞典总理Fredrik Reinfeldt召开联合新闻发布会时称。

“我们试图做的一切是针对非常特定领域的关切。”奥巴马说道，并表示这些领域包括反恐、大规模杀伤性武器和网络安全。

奥巴马曾指出，应该加强防护措施，确保监控项目被限定在特定范围内。

“我们可以做一些事，但这不代表我们应该去做。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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