奥巴马称美国监控项目并未针对普通民众

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透斯德哥尔摩9月4日（记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周三称，美国并未监控普通人的邮件和电话，坚持表示美国情报收集的出于对特定领域目标的关切。
“我能够向欧洲乃至全世界公众保证，我们不会窥探人们的邮件或窃听他们的电话。”奥巴马和瑞典总理Fredrik Reinfeldt召开联合新闻发布会时称。
“我们试图做的一切是针对非常特定领域的关切。”奥巴马说道，并表示这些领域包括反恐、大规模杀伤性武器和网络安全。
奥巴马曾指出，应该加强防护措施，确保监控项目被限定在特定范围内。
“我们可以做一些事，但这不代表我们应该去做。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。