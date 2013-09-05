奥巴马称美国监控项目并未针对普通民众

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
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(本文由路透中文网编译提供)
路透斯德哥尔摩9月4日（记者 Matt Spetalnick） - 美国总统奥巴马周三称，美国并未监控普通人的邮件和电话，坚持表示美国情报收集的出于对特定领域目标的关切。
“我能够向欧洲乃至全世界公众保证，我们不会窥探人们的邮件或窃听他们的电话。”奥巴马和瑞典总理Fredrik Reinfeldt召开联合新闻发布会时称。
“我们试图做的一切是针对非常特定领域的关切。”奥巴马说道，并表示这些领域包括反恐、大规模杀伤性武器和网络安全。
奥巴马曾指出，应该加强防护措施，确保监控项目被限定在特定范围内。
“我们可以做一些事，但这不代表我们应该去做。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
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