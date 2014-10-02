综述：美国9月制造业活动失去动能 但民间领域增聘脚步加快

焦点：回归基本 跨国投行强化亚洲交易银行业务
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透华盛顿10月1日 - 美国9月工厂活动成长放缓超乎预期，即使民间领域增聘脚步加快，这显示美国经济扩张并不平均。
美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示，9月制造业指数降至56.6，为6月以来低，分析师预估为58.5；8月时为59.0。
新订单指数从66.7降至60.0。
分析师曾警告，全球经济需求疲软，以及近来美元强势，可能让美国工厂感到这股寒意，而ISM数据可能是个预兆。
然美国制造业活动指数以历史标准来看仍算强劲，ISM指数仍稳稳处于荣枯分水岭50的上方；此为经济仍稳步前进的迹象。
分析师相信，美国国内生产总值(GDP)正以比过去两年均值2.2%还要快许多的速度成长，而这项数据并未动摇此看法。
“目前看来第三季整体GDP成长率仍有约3.5%，”Capital Economics分析师说。
美债收益率下滑，因美国、欧洲及亚洲的数据均显示工厂活动步履蹒跚；而美股则延续跌势，美债下滑。
浏览图表：
美国制造业(link.reuters.com/xek62whttp://link.reuters.com/vus72w)
PMI数据：MARKIT vs ISM (link.reuters.com/geg47v)
ADP就业报告link.reuters.com/fex44t
美国汽车销售link.reuters.com/kad22v
美国制造业成长在8月创下2011年3月以来最强增速，最新数据虽显示成长放缓，一些分析师并没有特别在意。“这个月是否为一个转折点还有待观察，”Decision Economics分析师Pierre Ellis说。
上月汽车产业略有降温迹象，美国第三季汽车销售是八年来最佳季度，但9月份各大车商成绩好坏不一，显示汽车业夏季热络的成长正在减速。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月民间就业人数增加21.3万人，略高于分析师预期水平。
“就业增长仍然强劲且稳定，”Moody’s Analytics首席分析师、这份报告的作者之一Mark Zandi说。
美国更全面的非农就业报告将于周五公布，包括公共部门和民间部门就业。报告料显示9月新增就业岗位21.5万个。
周三公布的另一份报告显示，美国8月建筑支出意外下降，民间建筑支出下降，且公共部门投资回落。
这促使预测机构Macroeconomic Advisers将美国第三季GDP环比年率增幅估值下调0.3个百分点至3.0%。
“最近几个月房屋建筑活动显现不错的涨势，但企业和政府建筑转为下降，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman在一份研究报告中称。(完)
(编译 戴素萍/李婷仪/李爽 审校 龚芳/王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月20日 - 随着亚洲交易迟缓，中国投行从国际对手手中抢夺市场份额，一些外资银行把资源调配到交易银行业务，即融资交易，现金管理以及安排支付的日常业务。
路透北京4月20日 - 路透调查75家机构的预测中值显示，中国今年经济预计呈现前高后低走势，全年GDP(国内生产总值)增速可能实现6.5%的中央预定目标，明年则续降至6.2%，与1月时的调查中值一致；今明两年CPI(居民消费价格指数)涨幅较温和，同比增速料分别为2.1%和2.3%。
路透上海4月19日 - 汽车产业看起来势不可挡的电动车热潮，尤其是中国主推新能源汽车的政策，迫使丰田汽车进行战略调整。用该公司一位高管的话称，是“烦恼的”战略大转弯。丰田按销量是全球第二大汽车公司。