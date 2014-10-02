综述：美国9月制造业活动失去动能 但民间领域增聘脚步加快

路透华盛顿10月1日 - 美国9月工厂活动成长放缓超乎预期，即使民间领域增聘脚步加快，这显示美国经济扩张并不平均。

美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示，9月制造业指数降至56.6，为6月以来低，分析师预估为58.5；8月时为59.0。

新订单指数从66.7降至60.0。

分析师曾警告，全球经济需求疲软，以及近来美元强势，可能让美国工厂感到这股寒意，而ISM数据可能是个预兆。

然美国制造业活动指数以历史标准来看仍算强劲，ISM指数仍稳稳处于荣枯分水岭50的上方；此为经济仍稳步前进的迹象。

分析师相信，美国国内生产总值(GDP)正以比过去两年均值2.2%还要快许多的速度成长，而这项数据并未动摇此看法。

“目前看来第三季整体GDP成长率仍有约3.5%，”Capital Economics分析师说。

美债收益率下滑，因美国、欧洲及亚洲的数据均显示工厂活动步履蹒跚；而美股则延续跌势，美债下滑。

浏览图表：

美国制造业(link.reuters.com/xek62whttp://link.reuters.com/vus72w)

PMI数据：MARKIT vs ISM (link.reuters.com/geg47v)

ADP就业报告link.reuters.com/fex44t

建筑支出link.reuters.com/vus72w

美国汽车销售link.reuters.com/kad22v

美国制造业成长在8月创下2011年3月以来最强增速，最新数据虽显示成长放缓，一些分析师并没有特别在意。“这个月是否为一个转折点还有待观察，”Decision Economics分析师Pierre Ellis说。

上月汽车产业略有降温迹象，美国第三季汽车销售是八年来最佳季度，但9月份各大车商成绩好坏不一，显示汽车业夏季热络的成长正在减速。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国9月民间就业人数增加21.3万人，略高于分析师预期水平。

“就业增长仍然强劲且稳定，”Moody’s Analytics首席分析师、这份报告的作者之一Mark Zandi说。

美国更全面的非农就业报告将于周五公布，包括公共部门和民间部门就业。报告料显示9月新增就业岗位21.5万个。

周三公布的另一份报告显示，美国8月建筑支出意外下降，民间建筑支出下降，且公共部门投资回落。

这促使预测机构Macroeconomic Advisers将美国第三季GDP环比年率增幅估值下调0.3个百分点至3.0%。

“最近几个月房屋建筑活动显现不错的涨势，但企业和政府建筑转为下降，”摩根士丹利分析师Ted Wieseman在一份研究报告中称。(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/李爽 审校 龚芳/王兴亚)

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