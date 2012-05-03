美国民间就业惹人忧 经济疑虑再起

* 4月民间部门就业岗位增加11.9万个

* 新增就业岗位远低於预期

* 3月工厂订单下跌1.5%

* 上周购房抵押贷款申请增加

路透纽约5月2日电---4月美国公司新增雇聘人数为七个月来最低,对艰难复苏的劳动力市场而言是一个惹人担忧的信号,并加剧了美国经济已丧失部分动能的忧虑.

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国4月民间部门就业岗位增加11.9万个,远低於分析师预期的增加17.7万.3月数据也被调降.

美国政府周五将公布范围更广泛且备受关注的月度就业报告.

"这个报告令人沮丧,"Lenox Advisors投资长David Carter表示.

"美国经济复苏力度明显仍不确定.希望不会连续第三次在夏季出现经济成长放缓."

近期经济数据,包括疲弱就业市场数据在内,引发人们担心经济或在第二季开始时丧失部分动能.美国供应管理协会(ISM)周二数据显示,上月制造业成长优於预期,打消了部分担忧情绪.

但周三政府公布的数据显示,美国3月工厂订单下跌1.5%,为2009年3月以来最大跌幅,因运输设备和一系列其他产品需求枯竭.

美国经济成长对抵消全球其他地区增长乏力的作用愈发显得重要.欧元区周三公布,制造业活动进一步萎缩.

中国4月制造业活动再度收缩,不过程度有所缓和,暗示该国经济正在回稳.

浏览ADP报告与官方非农就业报告的对比图表,请点选:(link.reuters.com/fad97s)

**温暖的冬季**

不过虽然ADP报告数据疲弱,但部分分析师和经济学家对於该数据是否预示了就业市场的整体趋势仍保持谨慎.

Macroeconomic Advisers的Joel Prakken指出,冬季天气异常温暖是导致ADP数据疲弱的原因之一,因雇主把当年的招聘活动提前了.Macroeconomic Advisers与ADP联手推出了该就业报告.

Prakken说,该证据暗示,民间部门就业岗位在冬季期间最多额外增加了7万个.

"这的确强化了一种看法,即冬季期间...的就业情况很可能并非报告所显示的那麽强劲,今日出炉的数据也很可能不像表面看来的那麽疲弱."Prakken在与记者举行的电话会议中指出.

该报告显示,制造业就业岗位减少5,000个,是去年9月以来首度下滑.这与周二的美国供应管理协会(ISM)4月制造业指数形成对比,ISM就业分项指数4月升至去年6月以来的高点.

美国劳工部周五将公布非农就业报告,料将显示上月聘雇情况转好,预估新增17万个就业岗位,3月时仅新增12万个.民间就业岗位料将增加17.5万个.

瑞士信贷经济主任Jonathan Basile表示,周三的ADP数据并未改变他预估非农就业岗位料增15万个的看法.他指出从过去纪录来看,以ADP报告做为就业情况的预估指标,准确度有好有坏.

经纪商GFT外汇研究主任Boris Schlossberg说,他更关注ISM周四将公布的服务业聘雇数据,他认为那是预测非农就业报告较佳的依据.

周三公布的其他数据,商务部公布3月工厂订单下跌1.5%,2月修正为增加1.1%.

楼市方面,美国抵押贷款银行协会(MBA)公布数据显示,美国上周住房抵押贷款申请连续第二周增加,但再融资需求下滑,因利率小幅上升.

市场一直在猜测美联储是否会祭出第三轮买债计划或量化宽松措施,来压低长期利率并扶持经济.美联储主席贝南克上月表示,当前货币政策适宜,但同时称,若经济状况趋弱,联储将毫不犹豫地启动另一轮资产购买.

周二数位美联储高级官员的言论增强了对联储乐于暂时按兵不动的看法.

不过,美联储对高失业率的担忧意味着,投资者将关注周五的非农就业数据,以寻找联储是否准备推出第三轮量化宽松的线索.

"若周五的非农就业报告令人失望,将使我们距离夏季实施第三轮量化宽松更近一步,贝南克在(9月初)美国劳工节之前推出的可能性已经超过50%,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk在报告中称.(完)

--编译 肖群英/洪曦/李婷仪/徐文焰/王兴亚;审校 张涛/张荻

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