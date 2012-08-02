美国民间部门7月新增16.3万工作岗位 但制造业呈萎缩

* 民间部门7月新增16.3万工作岗位

* 供应管理协会(ISM)数据显示,制造业连续第二个月萎缩

* Markit数据显示制造业成长放缓

* 美国联邦储备理事会按兵不动,称经济转弱

路透纽约8月1日电---美国企业7月聘用员工数量高於预期,但制造业持续走弱暗示经济成长迟滞.

近几个月来经济复苏已经失去动能,因饱受欧元区债务危机、美国劳工市场不振、以及明年初美国可能加税及缩减支出等疑虑打击.

多位分析师表示,周三数据显示经济成长近一步放缓,但应可避免衰退;第二季经济成长率为1.5%.

"目前还没有见到疲弱状态真的构成恶性循环的状况,但在此同时,经济也没有明显的亮眼表现,无法让人对未来数月抱有较为乐观的期待."纽约High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示.

数据公布之际,美国联邦储备理事会(FED,美联储)并未提出新的刺激措施来振兴经济,尽管暗示可能会在近期进一步买进公债.

美联储官员们形容经济"有所减速",并重申他们对於压低现为8.2%的失业率进展缓慢的失望之情.

加州California and Nevada Credit Union League首席分析师Dwight Johnston表示,由於经济"只是处於较为缓慢的成长环境,美联储打算将相关措施留到更有必要的时候."

高失业率及疲弱的消费者信心对通用汽车(GM.N)、福特(F.N)及克莱斯勒等美国汽车制造商造成打击,三家公司公布7月销售低於预期.

ADP美国就业报告显示,民间雇主7月创造了16.3万个工作岗位,高於市场预期的12万个,但低於6月的17.2万.6月初值为17.6万.

"美国民间部门就业人数持续增长,尽管速度极为缓慢,"Eaton Vance投资管理公司基金经理Eric Stein称.

周五将出炉更为全面的政府就业市场报告,包括公共和民间部门就业情况.

该报告料显示非农就业岗位上月温和增长10万个,失业率料维持於8.2%.

分析师估计就业市场每月需创造约12.5万个岗位来保持失业率平稳,不过估值存在分歧.

分析师通常通过ADP报告来调整其对非农就业人数的预期,尽管预测效果并不总是那麽准确.

欲浏览ADP报告图表,请点选:(link.reuters.com/fuk79s)

欲浏览ISM制造业数据图表,请点选:(link.reuters.com/tyk79s)

欲浏览Markit PMI数据图表,请点选:(link.reuters.com/ruk79s)

美国股市午後中段温和下跌,因投资者在消化美联储的声明.美元走强,而公债价格重新测试日低.

供应管理协会(ISM)报告显示,7月制造业活动连续第二个月萎缩,新订单略有改善但就业分项指数跌至两年半低点.

ISM制造业采购经理人指数(PMI)从6月的49.7小升至49.8,逊於分析师预估的50.2,且低於50的荣枯分水岭.新订单分项指数从47.8上升到48,但仍在萎缩区域.就业分项指数从56.6下滑到52的2009年12月以来最低.

另一份报告显示Markit美国制造业PMI 7月终值跌至51.4,亦受出口订单下滑拖累.

此外,商务部公布6月建筑支出增长0.4%,因新屋和房屋投资改善,抵消了联邦政府出资的公共事业项目投资的减少.(完)

--编译/审校 张明钧/石冠兰/吴云凌/徐文焰/程琳

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