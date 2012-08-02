美国民间部门7月新增16.3万工作岗位 但制造业呈萎缩

东芝已聘请律所评估西屋破产的潜在成本--消息人士
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
* 民间部门7月新增16.3万工作岗位
* 供应管理协会(ISM)数据显示,制造业连续第二个月萎缩
* Markit数据显示制造业成长放缓
* 美国联邦储备理事会按兵不动,称经济转弱
路透纽约8月1日电---美国企业7月聘用员工数量高於预期,但制造业持续走弱暗示经济成长迟滞.
近几个月来经济复苏已经失去动能,因饱受欧元区债务危机、美国劳工市场不振、以及明年初美国可能加税及缩减支出等疑虑打击.
多位分析师表示,周三数据显示经济成长近一步放缓,但应可避免衰退;第二季经济成长率为1.5%.
"目前还没有见到疲弱状态真的构成恶性循环的状况,但在此同时,经济也没有明显的亮眼表现,无法让人对未来数月抱有较为乐观的期待."纽约High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan表示.
数据公布之际,美国联邦储备理事会(FED,美联储)并未提出新的刺激措施来振兴经济,尽管暗示可能会在近期进一步买进公债.
美联储官员们形容经济"有所减速",并重申他们对於压低现为8.2%的失业率进展缓慢的失望之情.
加州California and Nevada Credit Union League首席分析师Dwight Johnston表示,由於经济"只是处於较为缓慢的成长环境,美联储打算将相关措施留到更有必要的时候."
高失业率及疲弱的消费者信心对通用汽车(GM.N)、福特(F.N)及克莱斯勒等美国汽车制造商造成打击,三家公司公布7月销售低於预期.
ADP美国就业报告显示,民间雇主7月创造了16.3万个工作岗位,高於市场预期的12万个,但低於6月的17.2万.6月初值为17.6万.
"美国民间部门就业人数持续增长,尽管速度极为缓慢,"Eaton Vance投资管理公司基金经理Eric Stein称.
周五将出炉更为全面的政府就业市场报告,包括公共和民间部门就业情况.
该报告料显示非农就业岗位上月温和增长10万个,失业率料维持於8.2%.
分析师估计就业市场每月需创造约12.5万个岗位来保持失业率平稳,不过估值存在分歧.
分析师通常通过ADP报告来调整其对非农就业人数的预期,尽管预测效果并不总是那麽准确.
欲浏览ADP报告图表,请点选:(link.reuters.com/fuk79s)
欲浏览ISM制造业数据图表,请点选:(link.reuters.com/tyk79s)
欲浏览Markit PMI数据图表,请点选:(link.reuters.com/ruk79s)
美国股市午後中段温和下跌,因投资者在消化美联储的声明.美元走强,而公债价格重新测试日低.
供应管理协会(ISM)报告显示,7月制造业活动连续第二个月萎缩,新订单略有改善但就业分项指数跌至两年半低点.
ISM制造业采购经理人指数(PMI)从6月的49.7小升至49.8,逊於分析师预估的50.2,且低於50的荣枯分水岭.新订单分项指数从47.8上升到48,但仍在萎缩区域.就业分项指数从56.6下滑到52的2009年12月以来最低.
另一份报告显示Markit美国制造业PMI 7月终值跌至51.4,亦受出口订单下滑拖累.
此外,商务部公布6月建筑支出增长0.4%,因新屋和房屋投资改善,抵消了联邦政府出资的公共事业项目投资的减少.(完)
--编译/审校 张明钧/石冠兰/吴云凌/徐文焰/程琳
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