美国民间就业及工厂订单数据给经济带来希望

图表新闻：今年第一季上演特朗普通胀大戏 但后续剧情可能有变
美国股市飙涨至新高，美国联邦储备委员会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
* 2月民间雇主增聘19.8万名员工
* 1月民间就业人数涨幅上修至21.5万
* 民间就业报告对于2月非农就业数据可能是好兆头
* 工厂订单下降2%，因运输设备订单锐减
路透华盛顿3月6日 - 2月美国民间雇主招聘的员工数量高于预期，以及1月多种制成品需求稳健，对正在应对税率上调和政府预算大幅削减的美国经济而言，都是良好迹象。
周三公布的报告暗示，经济活动在2012年最后一季停滞后重新增强。
“这些报告暗示经济状况略有好转，”Commonfund首席分析师Michael Strauss说。
民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间就业人数增加19.8万人，超过分析师预估的增加17万人。建筑业就业稳步增加，增幅为2.1万人。
而且，1月民间就业人数上修为增加21.5万人，前值为19.2万人，为这份报告增添向好基调。
“潜在就业增长似乎继续增强，若就业按当前的速度增长，应足以开始拉低失业率，”Moody's Analytics首席分析师Mark Zandi表示。目前失业率为7.9%。
“在真正强劲的经济形势中，每月应创造近30万个就业机会，或稍高一点。因此目前尚未达到这个水平，但我们在朝着正确的方向发展，”他说。
商务部公布的另一份报告显示，工厂订单下降2%，归因于运输设备需求锐减。
但扣除运输以外的订单增加1.3%，意味着该领域存在潜在力道。制造业曾带领美国经济摆脱2007至2009年的经济衰退。
商务部数据还显示，1月扣除飞机的非国防资本财订单劲增7.2%，此类订单通常受到密切关注，因为其显示企业的支出计划。
美联储公布的褐皮书也散发着乐观气息。褐皮书显示，1月和2月初经济成长逐步升温，主要归功于楼市全面复苏。
浏览ADP就业报告图表，请点选(link.reuters.com/fex44t)
浏览美国抵押贷款图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)
浏览工厂订单图表，请点选(link.reuters.com/pyb56t)
**需求升温**
虽然最近财政政策趋紧，但经济增长存在潜在动能的迹象仍鼓舞人心。
受乐观数据激励，美股大多收高，道琼工业指数.DJI连续第二日创纪录高位。美元指数.DXY上扬，美国公债价格则连跌第三日。
“制造商和企业高管告诉我们，需求已经升温，他们库存不足且正在增聘人手，”Miller Tabak & Co 首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。
ADP就业数据可能预示着政府周五将公布的非农就业报告会有不错表现。但ADP数据并非总能准确地预测政府报告，后者涵盖公共和民间部门。
另外，分析师预计，ADP报告没有估测2月非农就业报告数据搜集时段东海岸暴风雪的影响。
“我们预计，天气因素将使就业岗位减少约3万个，”摩根大通分析师Daniel Silver称。
据路透对分析师的调查，2月非农就业岗位或增加16万个，高于1月15.7万个的增幅。
ADP报告中建筑业就业增加，突显最近楼市复苏加速的迹象。房价自去年2月以来一直处于升势，去年该领域对美国整体经济成长贡献力量，这是2005年以来首见。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨14.8%，触及1月中以来的最高。
分析师认为，楼市复苏的强劲势头可能足以帮助经济承受财政政策紧缩的影响。(完)
(编译 梁睿雪/李爽 审校 张涛/程琳)
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