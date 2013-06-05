美国民间部门5月新增13.5万个岗位 但增幅令人失望

* 美国民间企业5月新增13.5万个就业岗位

* ISM服务业指数升至53.7，但就业分项指数下跌

* 利率上升令抵押贷款申请数量大幅减少

* 4月工厂订单上升1%

* 第一季单位劳工成本下降4.3%

路透纽约6月5日 - 美国企业5月就业增长脚步迟缓，上周抵押贷款利率大幅上升也拖累了日趋活跃的房地产市场，这些都进一步表明，美国经济在第二季失去了部分增长动力。

实际上，美国联邦储备委员会(美联储/FED)褐皮书将4月中以来经济扩张定性为“小幅至温和”，企业招聘情况仍相对疲弱。

褐皮书是为6月18-19日下一次联储政策会议而准备的研究报告，市场将密切关注这次会议，从中寻找有关美联储可能在何时撤回其经济刺激计划的线索。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国5月民间就业岗位增加13.5万个，低于分析师的预期。路透访问的分析师原本预估5月就业岗位增加16.5万。4月民间就业岗位下修为增加11.3万，前值为增11.9万。

“该数据疲弱，”Moody's Analytics首席经济分析师Mark Zandi说道。ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

“ADP报告显示就业增长非但没有加快，实际上随着进入夏季是在减慢，”Zandi对记者表示。“这并不象是垂直下落，只是小幅减速。”

ADP报告显示，5月制造商缩减人手。另一份报告显示，5月服务业就业增长疲弱，衡量服务业就业的一项指标降至近一年来最低。

第二季的经济增长率预期将较第一季的2.4%下滑，部分归因于华盛顿缩减支出。分析师仍大体上认为今年下半年经济复苏将重获动能。

5月商品生产领域削减3,000个职位，其中制造业企业减少6,000人，Zandi称这可能部分肇因于国防支出的缩减。

图表 - ADP和劳工部: http:// link.reuters.com/fex44t

图表 - 美国抵押贷款: link.reuters.com/guv37s

图表 - 全球服务业PMI: link.reuters.com/syx44t

图表 - 工厂订单: link.reuters.com/pyb56t

图表 - 生产率: link.reuters.com/qyv75t

美股下跌超过1%，疲弱数据还推动公债价格走高。美元指数则下滑。

美国5月服务业活动升温，该月美国供应管理协会(ISM)服务业指数从4月的53.1升至53.7，且高于分析师预估的53.5。

数据高于50意味着行业扩张。5月数据仍低于2月触及的年内高点56.0。

前瞻性的新订单分项指数上升，但就业分项从52.0下滑至去年7月以来低点50.1。

即便增长乏力，服务业表现仍优于制造业。根据ISM本周稍早公布的数据，美国5月制造业萎缩。

周三出炉的数据进一步表明制造业放缓，4月工厂订单较前月增长，但还不足以逆转前月的跌势。

另外一份报告显示，第一季非农单位劳工成本修正后为下滑4.3%，为四年来最大跌幅；不过该数据似乎被扭曲，因为企业在去年底前改变付薪方式以规避薪资税上调。

**关注美联储**

ADP数据公布两天后政府将发布更全面的劳工市场报告，其中包括公共部门和民间部门就业情况。

该报告料将显示就业增幅仅小幅上升，新增非农就业岗位料为17万个，4月为16.5万个。

美联储在周三公布的褐皮书中表示，企业招聘步伐“审慎”，但各地区的情况好坏不一。

美联储还表示，薪资和物价压力受控，给美联储带来维持积极货币政策的空间。

周五的就业数据将被更受关注，投资者试图从中判断美联储何时将放慢当前每月850亿美元的购债速度。

“数月来，ADP和非农就业报告间一直存在明显的差异，但不管怎样，这并不意味着就业市场形势已好到了可以促使美联储开始缩减刺激计划规模的程度，”Miller Tabak首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。

根据High Frequency Economics，自从ADP报告于去年末调整计算方法以来，该报告给出的民间就业岗位增降幅度与政府所公布的数据平均相差4.2万个。

“过去七个月中每月平均4.2万个的差距，好于再之前七个月每月平均相差5.8万个的水平，不过仅仅七个月还不能完全说明问题，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O'Sullivan写到。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，5月31日止当周30年期固息抵押贷款利率上升17个基点至4.07%，为2012年4月以来最高水准，且是去年5月初以来首次冲破4%。过去四周来利率上升了48个基点，最近上涨大部分是受美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能比预期提早放缓经济刺激举措的担忧所推升。

再融资申请指数所受的波及最严重，下滑15.0%至3,163.5。再融资占抵押贷款总申请量的比重从前一周的71%下降至68%，为2011年7月以来最低。购房抵押贷款申请指数降幅相对较低，小降1.6%至207.3。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张荻)

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