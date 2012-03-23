美国调查中国不锈钢水槽是否存在倾销问题

* 美国制造商Elkay请求对中国水槽徵收高额关税

* 奥巴马政府对中国商品已开征40项惩罚性关税

* 本周美国商务部公布了一系列针对中国的关税措施

路透华盛顿3月22日电---美国已对进口自中国的钢管、铅笔、电热毯和床垫弹簧徵收惩罚性关税.现在美国正在调查来自中国的不锈钢水槽是否在以不公平的低价出售.

美国商务部周四表示,应伊利诺州近百年历史的生产商Elkay Manufacturing的诉请展开调查.该公司指控中国竞争对手以低於公允市价在美国"倾销"水槽.

Elkay要求对中国不锈钢水槽徵收约23-77%的反倾销税,并额外徵收反补贴税,以抵消其宣称的中国政府补贴的影响.

美国2011年从中国进口了价值1.18亿美元的不锈钢水槽,金额高於2010年的9,800万美元.是项调查覆盖了单盆或多盆的一体成型不锈钢水槽,但不包括由焊接工艺制成的不锈钢水槽.

在美国向外国商品徵收的近300项反倾销和反补贴税中,有超过三分之一是针对中国产品.自奥巴马2009年就职以来,美国政府对中国商品开征了约40项双反税.

本周稍早,美国商务部做出了一系列决定,将对中国钢制轮毂、钢绞线和增白剂徵收最终惩罚性关税.目前这些决定还有待美国国际贸易委员会(ITC)进行投票以最终批准.

美国商务部本周亦公布了对中国光伏(太阳能)面板的初步关税裁定.(here)(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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