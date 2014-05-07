美国第一季非农生产率受严寒天气打压下滑 但趋势持稳

* 第一季非农生产率环比年率初值下滑1.7%

* 产出增长为一年来最慢，单位劳工成本激增

* 制造业工作时间减少，产出大幅放缓

路透华盛顿5月7日 -由于严寒天气影响生产，美国第一季非农生产率环比年率下滑幅度为一年来最大，导致与劳动力相关的生产成本跳涨。

分析师认为，生产率下降是暂时现象，美国联邦储备委员会(美联储)可能不会理会劳动力成本的急升。

“天气因素的影响是暂时的，因此随着经济成长的加强，第二季劳动率增长会大幅加快，”富国证券(Wells Fargo Securities)资深经济分析师Sam Bullard说。

劳工部周三公布，第一季生产率环比年率为下滑1.7%，为2013年第一季以来最大降幅，逊于去年第四季的成长2.3%，也不及分析师预期的仅下滑1.0%。

冬季美国大部分地区遭遇严寒和风雪天气，生产受到严重影响，产出增长幅度仅为0.3%，大大低于去年第四季的3.8%增幅。

生产率的下滑，伴随着第一季经济成长的急剧放缓。

政府上周公布的经济成长初值显示，第一季国内生产总值(GDP)环比年率仅成长0.1%，严重落后于去年第四季的2.6%成长脚步。

而随后公布的3月贸易数据、工厂订单和建筑支出暗示，经济实际上在今年前三个月是萎缩了。

美国生产率相关图表： link.reuters.com/qyv75t

**单位劳工成本大涨**

不过生产率趋势仍然温和上升。第一季生产率较上年同期增长1.4%。第一季工人工时增加，但产出下降，这提高了劳工成本。

单位劳工成本上升4.2%，去年第四季为下降0.4%。这是2012年第四季以来单位劳工成本最大升幅。

分析师原本预期单位劳工成本会增长2.6%。尽管第一季单位劳工成本增加，但鲜有迹象显示带动薪资上涨。单位劳工成本较上年同期仅增长0.9%。

“目前我没看到薪资上涨趋势，”Navy Federal Credit Union分析师Alan MacEachin表示。“我认为至少一年内不会看到薪资上升。市场认为，美联储将在2015年中晚期开始收紧政策。”

上周政府报告显示，第一季劳动成本以逾两年来最慢速度增长。此外，一项就业报告也显示3月薪资增长迟滞。

就业市场闲置情况抑制薪资增长，令经济整体物价压力保持温和。

虽然这种情况是暂时的，但生产率下降和经济成长疲弱对聘雇来说都不是好兆头。第一季就业岗位新增56.9万个。

摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver说，第一季这种劳工需求强劲但GDP增长疲弱的情况或许不会持续。(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 龚芳/张荻)

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