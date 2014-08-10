综述：美国第二季非农生产率回升 然薪资通胀仍不兴

路透华盛顿8月8日 - 美国第二季非农生产率强劲反弹，令薪资压力受限，让美国联邦储备委员会(FED/美联储)有余裕可以将利率维持于低档一段时间。

劳工部周五表示，第二季非农生产率环比年率初值为增长2.5%；第一季修正后为下降4.5%，此为1981年第四季以来最大降幅。

生产率强力反弹让劳动相关的生产成本受到抑制。年初时异常酷寒的天气抑制了产出，劳动生产成本大增。

第二季单位劳工成本仅增加0.6%，第一季上修为成长11.8%，为2012年第四季以来最大升幅。

“数据传达的重要讯息是，劳工成本依然迟滞，不太可能成为带动生产成本上升的来源，或在短期内构成通胀压力。”Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称。

美联储在思忖未来货币政策路线之际，正密切关注薪资增长状况。

随着生产率上升，受薪者有更多加薪空间，而不会增加通胀压力或打压企业获利。

第二季单位劳工成本较去年同期仅增1.9%，低于美联储的2%通胀目标。

即便如此，薪资仍加快成长。

报告显示，第二季时薪增长3.1%，较上年同期亦为增长3.1%。相比之下，去年时薪增幅仅1.1%。

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**薪酬上升**

以其他衡量标准来看，如政府的个人收入指标和就业成本指数等美联储主席叶伦更为看重的指标，也显示薪资压力有些上升。

“今天的报告并非表示劳工成本已构成问题，但它暗示薪酬略有增加。”Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff称。“美联储的成员，至少那些通胀强硬派官员可能认为这份报告支持他们的观点，即改变政策方向的时候到了。”

生产率不太可能继续以第二季的增速挺进。过去三年生产率和去年同期相比的增幅从未超过1%。

“除非生产率增幅近期显示加快迹象，否则劳工成本可能开始对企业利润率带来一些压力。”Navy Federal Credit Union分析师Alan MacEachin称。

继第二季GDP反弹之后，非农生产率也随之弹升。第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，第一季为下滑2.1%。

然而第二季经济成长率本月稍后可能下修，因周五商务部的报告显示，美国5月和6月趸售库存都仅温和增长。

分析师指出，趸售库存补充缓慢可能令第二季GDP下修多达0.3个百分点，不过本周稍早的数据显示贸易逆差收窄，应有助稍为抵减下修的幅度。(完)

(编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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