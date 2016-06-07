综述：美国第一季非农生产率疲软 或将继续拖累企业获利

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透华盛顿6月7日 - 美国第一季非农生产率环比年率修正后下滑幅度不及初值剧烈，而随着企业增招员工以提高产量，非农单位劳工成本连续第二季劲升。这些迹象暗示企业获利可能依然承压。
劳工部周二公布，美国第一季非农生产率环比年率修正后为下滑0.6%，符合分析师预期，且优于政府上月公布的下滑1.0%的初值。
该数据用于衡量每名工人每小时的产出情况。去年第四季的环比年率为下滑1.7%。
“尽管薪资成长受抑，但生产率增长水平较低，意味着企业增产所要付出的单位劳工成本依然很高，”巴克莱银行驻纽约经济分析师Blerina Uruci说。“近几年企业获利疲弱，与迅速上升的单位劳工成本有关。”
企业获利始终表现疲弱，部份也是受强势美元所打击；美元升值损及国外对美国制造商品的需求，以及跨国企业的海外获利。2015年企业税后获利下降5.1%，今年首季仅上扬0.6%。
美国金融市场对美生产率报告无甚反应。
第一季每名工人产出增幅自0.4%上修至0.9%。政府上月将第一季GDP环比年率修正为增长0.8%，4月公布的初值为成长0.5%。
**潜在成长率低落**
美国非农生产率在过去六季当中，仅有两季呈现增长。第一季非农生产率较上年同期成长0.7%。
美国经济年初表现低迷，但就业市场相当强劲，而非农生产率疲弱则为两者的反差提供了部份解。美国第一季就业岗位月均增加19.6万个。
一些分析师将生产率低落归因于行业结构产生变化，美国行业结构持续由制造及能源业转向服务业生产。
过去五年中，生产率每年以不到1%的速度增长，表明经济的潜在增长率已经在下滑。
那将暗示，美国经济中的闲置产能被挤出的速度要比预想更快，通胀压力生根的速度也许要比预想的稍快一点。
“近几年生产率增幅放缓，表明美国经济的潜在增长率在下滑，”富国银行的资深分析师Sam Bullard说。
“即便年内余下时间的经济增长率只有2%左右，如果企业想保持盈利水平，通胀有可能上升。”
单位劳工成本第一季增长率修正后为4.5%。初值为4.1%。
第四季的单位劳工成本修正后为增长5.4%，创2014年第四季以来最大增幅，初值为2.7%。今年第一季单位劳工成本较上年同期增长了3.0%。
美国薪资和生产率增长图表：link.reuters.com/cuj32w
美国生产率和劳工成本图表：link.reuters.com/xyb62w
美国消费者信贷图表：link.reuters.com/heh83t
(完)
(编译 郑茵/龚芳/白云; 审校 李爽/戴素萍)
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