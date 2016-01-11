焦点：美国财报季即将开启 企业获利面临衰退

路透纽约1月10日 - 美国第四财报季将于下周拉开序幕，或将证实很多投资者也许不愿听到的事实：美国经济可能运行良好，但公司获利却已陷入衰退。

如以往一样，公司获利陷入衰退，即连续两季获利下降的情况可能还是由能源和原材料类企业引领。但获利衰退的严重程度可能取决于非必需消费品公司，这些企业一直在以不同寻常的频率发出获利预警。

非必需消费品公司2015年引领标普500指数走高，过去五年的平均获利增幅在所有行业中排名第二，但进入第四季以来较以往偏于悲观。这还是在汽油价格下降惠及消费者的情况之下。

非必需消费品类股去年累计上涨8.4%，在很大程度上得益于年度表现最佳的标普成份股Netflix (NFLX.O)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)。

根据汤森路透数据，非必需消费品公司第四季获利料增长8.4%，增幅低于三个月前才预期的13.6%。

根据FactSet，迄今已有25家非必需消费品公司发布获利预警，而且没有一家公司发布正面财测，为至少2006年以来发布负面财测企业数量最多的一次。通常在第四季发布负面财测的业者仅占三分之二。

相比之下，FactSet的数据显示，当季标普500指数成分股企业中总共有85家财测低于分析师预期，26家发布正面财测，与最近几个季度大致相当。

本周美国零售巨头梅西百货(Macy's)(M.N)第二次下调获利预估，并将营收下滑归咎于天气异常温暖使得消费者对购买外套的兴趣不高，以及美元坚挺。

其他发布获利预警的非必需消费品业者还包括L Brands(LB.N)、GameStop(GME.N)、星巴克(Starbucks)(SBUX.O)、Target(TGT.N)和AutoNation(AN.N)。FactSet表示，专业零售商发布负面财测最多，其中已有17家将财测下调归咎于美元强势。

随着获利预估的调降，一些分析师认为，能源价格下跌给消费支出带来的提振预期可能已嫌过高。消费者仍有债务需要偿还。

“尽管能源价格下跌似乎带来正面影响，但消费者并未大举支出，这背后的原因在于，人们仍在偿还2008年之前借下的债务，”Boston Private Wealth在纽约的首席市场分析师Robert Pavlik说。“消费者仍面临压力。”

**将出现获利衰退？**

总体上，估计标普500指数成分股获利在第四季下降4.2%。汤森路透数据显示，若的确如此，将是连续第二季下滑，即符合获利衰退的一般定义。

营收恶化的程度估计稍小一些，料下跌3.2%。

最终出炉的报告料显示，标普500指数成分企业在2015年全年的利润增长为零。预计2016年利润增长7.5%，但这一预估自10月1日以来也已经下修，当时的预估为增长10.3%。

随着2014年中以来油价不间断的跌势还在持续，能源板块料对标准普尔500企业业绩造成最大拖累。材料板块获利料也会录得两位数的降幅，受其他大宗商品价格螺旋式下跌打击。

高盛周四下调对2015年、2016年和2017年的每股盈余(EPS)预测，称能源是其调整预估的主要原因。该行预计，能源部门2015年录得1967年开始数据纪录以来首个年度营业亏损。高盛表示，其他原因还包括中国经济放缓及利润率触顶迹象。

这对股市来说是个暗淡的消息，2015年股市小幅下跌，2016年初因中国股市大跌以及对全球经济放缓的担忧遭到打击。上周主要股指跌约6%，为开始有记录以来最差开局表现。

即便经过了下跌，但估值仍然过高。据汤森路透数据，标准普尔500指数的市盈率为15.7倍，远高于10年中值14.7倍。

“进入第四季财报季，能源部门仍是难以翻身。领军行业将是哪个？我担心的是难以出现，”Synovus Trust Company资深投资经理Daniel Morgan称。(完)